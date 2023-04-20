Başkan Erdoğan’dan bedava doğal gaz müjdesi | Video
Son dakika... Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni' gerçekleştirildi. Törende vatandaşlara 2 müjde birden veren Başkan Erdoğan, "1 yıl boyunca evlerimizdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gaz ücretsiz olacaktır. Ayrıca önümüzdeki 1 ay boyunca konutlarımızda ısınma dâhil tüm doğal gaz tüketiminden de ücret almayacağız." dedi.
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