Başkan Erdoğan'dan gençlere mesaj: "Sizlerle gurur duyuyorum" | Video

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından gençlere yönelik mesaj paylaştı. Erdoğan: "Sevgili genç kardeşlerim, 14 Mayıs’ta iradenize sahip çıktığınız, tercihinizi sandıklara özgürce yansıttığınız, demokrasimize omuz verdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Tüm dünya gençlerine örnek olan bu tavrınızla, milletimizin size güvenmekte ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Sizlerle gurur duyuyorum. Sizler bizim umudumuzsunuz, göz bebeğimizsiniz, aydınlık yarınlarımızın teminatısınız" ifadelerine yer verdi.