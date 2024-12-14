Video Haber Başkan Erdoğan’dan muhalefete diplomasi dersi: "Akla ziyan komplo teorileri ürettiler" | Video
Başkan Erdoğan’dan muhalefete diplomasi dersi:

Başkan Erdoğan’dan muhalefete diplomasi dersi: "Akla ziyan komplo teorileri ürettiler" | Video

14.12.2024 | 16:20

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Suriye'de yaşananlara da değinen Başkan Erdoğan,muhalefete de adeta diplomasi dersi verdi. Suriye'de halk devrimi gerçekleşti diyen Başkan Erdoğan, "Ay Yıldızlı bayrağımız özgür Suriye bayraklarıyla yan yana Suriyeli kardeşlerimizin ellerini süslüyor. Bakıyoruz birileri buna tahammül edemiyor. Bu sevinci paylaşmaktan aciz durumdalar. Akla ziyan komplo teorileri üretiyorlar. Zırvaları arka arkaya sıralayarak siyaset yaptıklarını zannediyorlar." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

12 yıl sonra bir ilk! Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı! | Video 09:33
12 yıl sonra bir ilk! Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı! | Video 14.12.2024 | 17:15
Bakan Ersoy: Turizm gelirimiz 47 milyar dolara yükseldi | Video 02:06
Bakan Ersoy: "Turizm gelirimiz 47 milyar dolara yükseldi" | Video 14.12.2024 | 16:59
Başkan Erdoğan’dan muhalefete diplomasi dersi: Akla ziyan komplo teorileri ürettiler | Video 39:59
Başkan Erdoğan’dan muhalefete diplomasi dersi: "Akla ziyan komplo teorileri ürettiler" | Video 14.12.2024 | 16:20
Muhalifleri durdurmak için Rastan Köprüsü hedef alınmıştı! A Haber kritik köprüyü görüntüledi | Video 09:46
Muhalifleri durdurmak için Rastan Köprüsü hedef alınmıştı! A Haber kritik köprüyü görüntüledi | Video 14.12.2024 | 13:58
Konya’da refüj faciası: 3 ölü 00:11
Konya’da refüj faciası: 3 ölü 14.12.2024 | 00:58
Başkan Erdoğan: Yolumuz Türkiye Yüzyılı yoludur | Video 43:04
Başkan Erdoğan: "Yolumuz Türkiye Yüzyılı yoludur" | Video 13.12.2024 | 16:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Siber Güvenlik Başkanlığı kuruyoruz | Video 14:08
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: “Siber Güvenlik Başkanlığı kuruyoruz” | Video 13.12.2024 | 13:55
Esad rejimi sonrası Emevi Camii’nde ilk Cuma namazı kılındı | Video 01:00:14
Esad rejimi sonrası Emevi Camii’nde ilk Cuma namazı kılındı | Video 13.12.2024 | 13:26
İYİ Parti Milletvekili Ünal Karaman’a yasak av cezası | Video 01:35
İYİ Parti Milletvekili Ünal Karaman'a yasak av cezası | Video 13.12.2024 | 11:17
Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın görüşmesi başladı | Video 00:33
Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın görüşmesi başladı | Video 13.12.2024 | 11:07
Suriye’de özgürlüğüne kavuşan halk Emevi Camii’ne akın etti | Video 06:34
Suriye'de özgürlüğüne kavuşan halk Emevi Camii'ne akın etti | Video 13.12.2024 | 09:57
Kalkan-35 operasyonlarında 981 düzensiz göçmen yakalandı | Video 00:38
“Kalkan-35” operasyonlarında 981 düzensiz göçmen yakalandı | Video 13.12.2024 | 08:33
CHP’ye ’yapay zekalı’ İzmir Körfezi ayarı: Bakan Kurum skandalı tek tek yüzlerine vurdu | Video 02:47
CHP'ye 'yapay zekalı' İzmir Körfezi ayarı: Bakan Kurum skandalı tek tek yüzlerine vurdu | Video 13.12.2024 | 09:17
CHP’li İBB’nin düzenlediği etkinlikte Seyit Rıza posteri açtılar! 00:48
CHP'li İBB'nin düzenlediği etkinlikte Seyit Rıza posteri açtılar! 12.12.2024 | 23:43
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile basın toplantısı düzenledi | Video 03:08
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile basın toplantısı düzenledi | Video 12.12.2024 | 15:19
PKK/YPG’nin sinsi Rakka planı ortaya çıktı | Video 09:59
PKK/YPG'nin sinsi Rakka planı ortaya çıktı | Video 12.12.2024 | 15:03
CHP’li vekil, önce taklit sonra tahrik etti | Video 01:02
CHP'li vekil, önce taklit sonra tahrik etti | Video 12.12.2024 | 15:01
TUSAŞ, KAAN’ın ’art yakıcı’ çalıştırdığı videonun uzun versiyonunu paylaştı | Video 00:36
TUSAŞ, KAAN'ın 'art yakıcı' çalıştırdığı videonun uzun versiyonunu paylaştı | Video 12.12.2024 | 12:36
MSB: TSK, terörist gruplara yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaktadır | Video 09:47
MSB: “TSK, terörist gruplara yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaktadır" | Video 12.12.2024 | 12:36
Sednaya’da yitip giden hayatlar… Gizli hücrelerde yaşam arayışı sürüyor | Video 17:52
Sednaya’da yitip giden hayatlar… Gizli hücrelerde yaşam arayışı sürüyor | Video 12.12.2024 | 11:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA