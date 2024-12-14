Başkan Erdoğan’dan muhalefete diplomasi dersi: "Akla ziyan komplo teorileri ürettiler" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Suriye'de yaşananlara da değinen Başkan Erdoğan,muhalefete de adeta diplomasi dersi verdi. Suriye'de halk devrimi gerçekleşti diyen Başkan Erdoğan, "Ay Yıldızlı bayrağımız özgür Suriye bayraklarıyla yan yana Suriyeli kardeşlerimizin ellerini süslüyor. Bakıyoruz birileri buna tahammül edemiyor. Bu sevinci paylaşmaktan aciz durumdalar. Akla ziyan komplo teorileri üretiyorlar. Zırvaları arka arkaya sıralayarak siyaset yaptıklarını zannediyorlar." dedi.
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