Başkan Erdoğan'dan "Vergi istisnası" müjdesi | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Ticaret Odası'nın düzenlediği törende açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük desteği elbette İstanbul'dan ve İstanbul Ticaret Odası'ndan bekliyoruz." diye konuştu.