Başkan Erdoğan'dan "Vergi istisnası" müjdesi | Video

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Başkan Erdoğan TCG Anadolu Gemisi'ni havadan inceledi | Video 24.09.2022 | 17:54
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Başkan Erdoğan Ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi | Video 23.09.2022 | 18:20
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SON DAKİKA HABERİ: İstanbul’da “Organ Ticareti” baskını | Video 23.09.2022 | 17:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Ticaret Odası'nın düzenlediği törende açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük desteği elbette İstanbul'dan ve İstanbul Ticaret Odası'ndan bekliyoruz." diye konuştu.