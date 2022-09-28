Başkan Sürekli’den “Başka İzmir Yok” çıkışı! | Video

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AK Parti İzmir Başkanı Kerem Ali Sürekli, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (İZSU) bağlı arıtma tesislerinden Gediz ve Bakırçay nehirlerine pis suyun bırakıldığını kaydederek “Başka İzmir yok” çıkışında bulundu.