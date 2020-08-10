BDDK'dan flaş uyarı! Kredi dolandırıcılığına dikkat | Video

BDDK, pandemide kamu bankalarının sağladığı düşük faizli krediden yararlanmak isteyen vatandaşların dolandırıcılar tarafından dolandırıldığına dikkat çekerek önemli bir uyarıda bulundu. İnternet üzerinden vatandaşlara düşük fazile kredi verileceği yalanı ile vatandaşların dolandırıldığına dikkat çeken Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem,vatandaşların tüm işlemler için bankaları tercih etmeleri, konusunda uyardı.