Video Haber Burhanettin Duran | Hırçın ve pişkin
Burhanettin Duran | Hırçın ve pişkin

Burhanettin Duran | Hırçın ve pişkin

08.11.2022 | 15:58

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Burhanettin Duran'ın 08.11.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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