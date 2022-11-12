Video Haber Burhanettin Duran | Semerkand'da Türk dünyasının entegrasyonu için yeni adımlar
Burhanettin Duran | Semerkand'da Türk dünyasının entegrasyonu için yeni adımlar

Burhanettin Duran | Semerkand'da Türk dünyasının entegrasyonu için yeni adımlar

12.11.2022 | 16:46

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Burhanettin Duran'ın 12.11.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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