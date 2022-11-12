Burhanettin Duran | Semerkand'da Türk dünyasının entegrasyonu için yeni adımlar

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OTOMATİK OYNAT
04:42
03:35
Melih Altınok | Ortalığı yine İmamoğlu videoları sardı 12.11.2022 | 16:43
00:09
02:04
Diyarbakır annelerine, Avrupalı Türklerden destek ziyareti | Video 12.11.2022 | 14:38
18:14
Bakan Kurum: "O ‘altılı masa’, bu projeleri hayal etse yapamaz!" | Video 12.11.2022 | 14:27
31:40
Başkan Erdoğan'ın gençlerle buluşması.. | Video 12.11.2022 | 13:40
03:32
02:45
02:02
03:11
Engin Ardıç | Teyzem ve dayım 11.11.2022 | 17:03
03:56
Mahmut Övür | Akşener'in korkulu rüyası 11.11.2022 | 16:44
03:09
Mehmet Barlas | Semerkand'da lider diplomasisi 11.11.2022 | 16:40
04:16
Melih Altınok | Masayı Akşener dağıtacak 11.11.2022 | 16:37
04:09
Burhanettin Duran | HDP ziyareti yeni bir siyasi alan açar mı? 11.11.2022 | 16:31
01:58
Son Dakika: Başkan Erdoğan'a 'Türk Dünyası Ali Nişanı' takdim edildi | Video 11.11.2022 | 16:22
02:23
00:58
Emine Erdoğan’dan Semerkand’da sergi ziyareti | Video 11.11.2022 | 12:11
02:43
Bakan Kurum: "Yıktılar, biz yaptık! Yaktılar, biz yine yaptık!" | Video 11.11.2022 | 11:27
06:07
03:51
Bakan Soylu’nun yönettiği operasyonda 63 kişi tutuklandı | Video 11.11.2022 | 09:27
Burhanettin Duran'ın 12.11.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...