Video Haber Burhanettin Duran | Terörle mücadeledeki mutabakat polemikle geçiştirilemez
Burhanettin Duran | Terörle mücadeledeki mutabakat polemikle geçiştirilemez

Burhanettin Duran | Terörle mücadeledeki mutabakat polemikle geçiştirilemez

16.01.2024 | 16:48

Burhanettin Duran'ın 16.01.2024 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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