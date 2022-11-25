Video Haber Burhanettin Duran | Yeni hârekat mı, Esed ile görüşme mi?
Burhanettin Duran | Yeni hârekat mı, Esed ile görüşme mi?

Burhanettin Duran | Yeni hârekat mı, Esed ile görüşme mi?

25.11.2022 | 17:02

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Burhanettin Duran'ın 25.11.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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