California açıklarında 7.0 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
ABD'nin California eyaleti açıklarında 7.0 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana gelirken, depremlerin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
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