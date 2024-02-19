CHP-DEM ne şekilde ittifak yapıyor? Özgür Özel ne mesaj verdi? | Video
CHP'nin aday tanıtım toplantısına Genel Başkan Özgür Özel'in parti içi muhalefete yönelik eleştirileri damga vurdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmadığı toplantıda salonun dolmaması da dikkatlerden kaçmadı. Adaylığı tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın toplantıya katılmaması "üstü çizildi" şeklinde yorumlandı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında siyaset gündeminin sıcak başlıkları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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