CHP İstanbul İl Kongresi'nde arbede | Video

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Kongrede CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren kürsüye gelerek konuşma yaptı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu destekleyen sözler sarfeden Avsere, kongre merkezinin balkonunda yer alan bir grup tarafından yuhalandı. Bir başka grup ise yuhalayan gruba tepki gösterince ortalık gerildi. İki taraf arasında yaşanan arbede, güçlükle sakinleştirildi.