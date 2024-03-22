CHP'deki kirli para skandalı ilçelere sıçradı | Video
CHP'deki kirli para trafiği her geçen gün derinleşiyor. Görüntülerde CHP Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı Melih Morsünbül'ün de olduğu ortaya çıktı.
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