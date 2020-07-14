CHP'li İBB Fazilet Durağı gerçeğini anlatan şoförü ekmeğinden etti | Video
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un, 29 Mart sabahı Fazilet durağından otobüse bir anda 47 yolcu bindiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklayan şoför Ertuğrul Aslan’ın sertifikasını iptal etti.