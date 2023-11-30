Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi.
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