Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsrail durdurulmazsa bölge huzur bulamaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İsrail'in uyguladığı soykırımı dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "50 bini aşkın şu anda insan bölgede öldürülmüş vaziyette. Vicdan ve basiret sahibi tüm siyasi aktörlerin artık inisiyatif almasını İsrail'in saldırgan politikalarına dur demesini bekliyoruz. Türkiye olarak ilk günden beri ortaya koyduğumuz vicdanlı duruşu bundan sonra da devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.