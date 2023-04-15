Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert tepki: Bunlara vatan emanet edilir mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert tepki: Bunlara vatan emanet edilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert tepki: Bunlara vatan emanet edilir mi?

15.04.2023 | 16:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. 7'li koalisyonun PKK'sından FETÖ'süne hepsiyle anlaştığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7'li kumar masası kurdular. Vizyon yok, program yok. Proje yok. Ne eğitimde ne sağlıkta ne emniyette ne diplomaside bunların yaptığı bir şey yok. Bunların ülkeye ve millete vaatleri bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

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