Cumhurbaşkanı Tatar’dan, Başkan Zeybek’e ziyaret

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar’a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’i ziyaret etti.