Demir Kubbe'yi çökertti, MOSSAD'ı peşine taktı! MİT'ten Gazzeli dahi genci kurtarma operasyonu | Video
İsrail'in Demir Kubbe'sini çökerterek MOSSAD'ı peşine takan dahi yazılımcı genci MİT film gibi bir operasyonla kurtardı. Tel Aviv-Gazze-İstanbul-Kuala Lumpur hattında gerçekleşen o baş döndürücü operasyonun ayrıntılarını SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek A Haber'de anlattı.
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