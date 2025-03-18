Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde açıklamalarda bulundu. "Şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum, gazilerimize minnettarlığımızı ifade ediyorum" diyerek sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, "Vatanımızda alnımız ak şekilde yaşamayı sürdüreceğiz" dedi. Başkan Erdoğan, "Zorluklar karşısında geri durmayacağız, tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz. El ele gönül gönüle omuz omuza vererek Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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