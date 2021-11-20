Ekonomi operasyonuna yabancı ajanslar da katıldı! | Video

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi kararı, yatırım düşmanı faizcileri rahatsız etti. Küresel sermayenin elinde tuttuğu Financial Times, Guardian, Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters gibi medya organları, faiz indiriminin ardından hep bir ağızdan ortak bir söylemle Türkiye'yi hedef aldı, faizlerin yüksek kalması gerektiğini iddia etti. Faizci lobi, faizlerin düşmesi gerektiğini düşünen Başkan Erdoğan'ı da hedef tahtasına koyarak, siyasi mühendislik yapmaya kalkıştı.