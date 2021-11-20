Ekonomi operasyonuna yabancı ajanslar da katıldı! | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Kabine 22 Kasım Pazartesi günü toplanacak! | Video 20.11.2021 | 18:26
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Hasan Basri Yalçın | Belarus-Polonya sınırı 20.11.2021 | 16:44
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Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: İyi günde kötü günde... 20.11.2021 | 16:42
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Mehmet Barlas | Yavaş yavaş uyanıyoruz 20.11.2021 | 16:39
04:50
Salih Tuna | Millet bu zokayı yine yutmayacak 20.11.2021 | 16:37
04:47
Başkan Erdoğan, Binali Yıldırım'ın telefonundan Gümüşhanelilere hitap etti 20.11.2021 | 16:27
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İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü düşmanlığını gösteren sözleri | Video 20.11.2021 | 00:10
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Mehmet Barlas | Kime inanalım? 19.11.2021 | 16:51
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Mahmut Övür | Helalleşme sonrası CHP’de konuşulanlar 19.11.2021 | 16:49
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Engin Ardıç | Görünen köy ve kılavuz 19.11.2021 | 16:39
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İBB’de mobbing hız kesmiyor | Video 19.11.2021 | 16:31
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi kararı, yatırım düşmanı faizcileri rahatsız etti. Küresel sermayenin elinde tuttuğu Financial Times, Guardian, Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters gibi medya organları, faiz indiriminin ardından hep bir ağızdan ortak bir söylemle Türkiye'yi hedef aldı, faizlerin yüksek kalması gerektiğini iddia etti. Faizci lobi, faizlerin düşmesi gerektiğini düşünen Başkan Erdoğan'ı da hedef tahtasına koyarak, siyasi mühendislik yapmaya kalkıştı.