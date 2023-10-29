Video Haber Elazığ'da fener alayı yürüyüşü renkli görüntüler oluşturdu
Elazığ'da fener alayı yürüyüşü renkli görüntüler oluşturdu

Elazığ'da fener alayı yürüyüşü renkli görüntüler oluşturdu

29.10.2023 | 19:49

Elazığ'da Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen fener alayı yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

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