Engin Ardıç | Meselenin özünün özü
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Engin Ardıç | Meselenin özünün özü 22.09.2021 | 11:20
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Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü | Video 22.09.2021 | 08:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı ile görüştü | Video 22.09.2021 | 01:41
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Son dakika: AFAD duyurdu! Niksar'da 4,3 büyüklüğünde deprem | Video 21.09.2021 | 20:55
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Bakan Varank'a ilginç soru "Abi, 0-100'ü kaç saniye?" | Video 21.09.2021 | 15:07
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Başkan Erdoğan’a New York’ta otel önünde sevgi gösterisi | Video 21.09.2021 | 14:45
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Selçuk Bayraktar, gençlerin "selfie" isteklerini geri çevirmedi | Video 21.09.2021 | 13:27
Engin Ardıç'ın 22.09.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...