Video Haber Esenyurt'ta ambalaj fabrikasında büyük yangın | Video
Esenyurt'ta ambalaj fabrikasında büyük yangın | Video

Esenyurt'ta ambalaj fabrikasında büyük yangın | Video

29.10.2021 | 01:40

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Esenyurt Osmangazi Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.  Yangın iki fabrikaya daha sıçarken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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