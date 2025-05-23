Eski Yeşilçam oyuncusu öldürülmüştü! Katilin evden kaçarken görüntüleri ortaya çıktı
Eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı iddia edilen üniversite öğrencisi Fatma P. tarafından Beşiktaş'taki evinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Katilin evden kaçarken görüntüleri ortaya çıktı.
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