Ev alırken dikkat edilmesi gereken 10 madde nedir? İzmir Emlakçılar Odası Başkanı'ndan flaş öneriler... | Video

Uzmanlar ev satın alırken dikkat edilmesi gereken 10 nokta olduğunu belirtti. İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu 10 maddenin içeriği ve önemini A Haber’e anlattı.

"EKSİK YA DA GEÇ TESLİMDE HAKLARINI ARAMALARINI ÖNERİYORUZ"



İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu: "Bir mülkü satın alırken aldığınız değer üzerinden beyan göstermeniz en doğru olandır. Buna ek olarak sitelerde aidatlara dikkat etmemiz ve sözleşmelerin noterde yapılması gerekiyor. Ev satın alırken tabunun haricinde herhangi bir sözleşme yapılmaması ve tabudan devri yapılması gerekiyor. Eksik ya da geç teslimde ise haklarını aramalarını öneriyoruz. Ellerinde eğer bir sözleşme var ve o sözleşmeye uyulmamışsa bunu önce tespit ettirip daha sonra dava açmaları gerekir. Eğer sözleşme şartları yerine getirilmez ve eksik işler ortaya çıkarsa bu noktada vatandaşlar iade haklarını talep edebilirler. Son madde ise binanın yapı kullanım izin belgesinin hali hazırda bulunması gerekiyor." şeklinde konuştu.