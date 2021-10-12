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OTOMATİK OYNAT
00:23
SON DAKİKA: El-Bab'da terör saldırısı! Olay yerinden ilk görüntüler... 12.10.2021 | 11:47
41:40
03:14
Hasan Basri Yalçın | Fransa, endişeli ama saldırgan 12.10.2021 | 11:26
02:59
Haşmet Babaoğlu | Neler oluyor? 12.10.2021 | 11:17
05:25
01:36
9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı “Çekirge Operasyonu” 12.10.2021 | 09:04
01:24
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ABD'de bir uçak yerleşim yerine düştü | Video 12.10.2021 | 00:13
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Hatay'da orman yangını söndürüldü | Video 11.10.2021 | 23:42
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Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan atama müjdesi | Video 11.10.2021 | 19:52
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03:16
Son dakika: MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı | Video 11.10.2021 | 19:14
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İstanbul'da metrobüs duraklarında yoğunluk | Video 11.10.2021 | 18:39
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Külliye'de kritik Kabine Toplantısı | Video 11.10.2021 | 18:16
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Fatih Erbakan’dan muhalefet partilerine tepki 11.10.2021 | 15:41
Hasan Basri Yalçın'ın 12.10.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...