Video Haber Hasan Basri Yalçın | Kongre üyelerinin Türkiye hezeyanı

Hasan Basri Yalçın | Kongre üyelerinin Türkiye hezeyanı

Hasan Basri Yalçın | Kongre üyelerinin Türkiye hezeyanı
14.08.2021 | 14:55

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Hasan Basri Yalçın'ın 14.08.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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