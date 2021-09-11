Video Haber Hasan Basri Yalçın | Millet İttifakı’nı anlayan var mı?

Hasan Basri Yalçın | Millet İttifakı’nı anlayan var mı?

Hasan Basri Yalçın | Millet İttifakı’nı anlayan var mı?
11.09.2021 | 14:00

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Hasan Basri Yalçın'ın 11.09.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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