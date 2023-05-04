HDP'li Mithat Sancar'dan skandal açıklama: "Kayyumları kaldıracağız, zindanları boşaltacağız" | Video
7'li koalisyonun ortağı ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, giderek vites yükseltiyor. Seçimlere kısa bir süre kalmışken skandal taleplerini açık açık dillendiren HDP'liler, sinir uçlarına dokunan açıklamalarda bulunuyor. Bitlis'te konuşan Mithat Sancar seçimi kazandıkları takdirde, "Kayyumları kaldıracağız, zindanları boşaltacağız" dedi.
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