Video Haber Hilal Kaplan 'Aşı karşıtı değilim ama...'

Hilal Kaplan 'Aşı karşıtı değilim ama...'

Hilal Kaplan 'Aşı karşıtı değilim ama...'
26.12.2020 | 09:06

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Hilal Kaplan'ın 25.12.2020 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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