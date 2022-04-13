Video Haber Hilal Kaplan | Gıda güvenliği, milli güvenlik meselesidir
Hilal Kaplan | Gıda güvenliği, milli güvenlik meselesidir

Hilal Kaplan | Gıda güvenliği, milli güvenlik meselesidir

13.04.2022 | 15:47

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Hilal Kaplan'ın 13.04.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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