HÜRJET, ses hızı üzerinde ilk kez gerçekleştireceği uçuş için havalandı | Video
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRJET, ses hızı üzerinde ilk kez gerçekleştireceği uçuş için gökyüzüne doğru havalandı.
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