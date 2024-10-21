HÜRJET, ses hızı üzerinde ilk kez gerçekleştireceği uçuş için havalandı | Video 21.10.2024 | 12:40 Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRJET, ses hızı üzerinde ilk kez gerçekleştireceği uçuş için gökyüzüne doğru havalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

TUSAŞ tarafından üretilen jet eğitim uçağı HÜRJET, planlı ve kontrollü bir şekilde Mürted Hava Meydanı'ndan saat 09.45'te havalanarak gökyüzü ile buluştu. Ses hızı üzerinde ilk kez gerçekleştireceği uçuş için gökyüzüne doğru havalanan HÜRJET'e bir adet F-16 savaş uçağı eşlik ediyor.