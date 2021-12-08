Video Haber İBB ihalelerinde yolsuzluk iddiası! 732 milyonluk vurgun | Video
İBB ihalelerinde yolsuzluk iddiası! 732 milyonluk vurgun | Video

İBB ihalelerinde yolsuzluk iddiası! 732 milyonluk vurgun | Video

08.12.2021 | 16:28

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen otobüs bakım ihalelerinde 732 milyon liralık yolsuzluk olduğuna yönelik açıklaması, İBB iştiraki İETT’de yapılan ihalelerini gündeme getirdi.  CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 14 ihale aldığı ve söz konusu ihalelerin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğu öğrenildi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen otobüs bakım ihalelerinde 732 milyon liralık yolsuzluk olduğuna yönelik açıklaması, İBB iştiraki İETT'de yapılan ihalelerini gündeme getirdi. CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 14 ihale aldığı ve söz konusu ihalelerin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğu öğrenildi.

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