Video Haber İmralı’dan PKK’ya fesih çağrısı sonrası AK Parti’den ilk açıklama: Sonuca bakacağız
İmralı’dan PKK’ya fesih çağrısı sonrası AK Parti’den ilk açıklama: Sonuca bakacağız

İmralı’dan PKK’ya fesih çağrısı sonrası AK Parti’den ilk açıklama: Sonuca bakacağız

27.02.2025 | 17:44

İmralı’dan PKK’ya fesih çağrısı sonrası AK Parti’den ilk açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala; "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız" dedi.

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