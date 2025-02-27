İmralı’dan PKK’ya fesih çağrısı sonrası AK Parti’den ilk açıklama: Sonuca bakacağız
İmralı’dan PKK’ya fesih çağrısı sonrası AK Parti’den ilk açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala; "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız" dedi.
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