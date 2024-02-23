İngiltere: “(Gazze'de) 1967 sınırlarına dayanan bir anlaşma yapılmalıdır”
Birleşik Krallık’ın Dışişleri Bakanlığı Hukuk Genel Direktörü ve UAD nezdindeki temsilcisi Sally Langrish, Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgalinin yasadışı olduğunu belirterek, “İki devletin sınırları için 1967 sınırlarına dayanan ve taraflar arasında eşit toprak takaslarını içeren bir anlaşma yapılmalıdır” dedi.
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