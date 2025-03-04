İski yine Kuleli’de denizi kirletti! 2.6 milyon TL ceza | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar’daki Kuleli Askeri Lisesi önünden Marmara Denizi’ne evsel atık su deşarjı yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (İSKİ) 2 milyon 674 bin 708 TL ceza uyguladı.
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