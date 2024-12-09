İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem | Video

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda 17 Nisan’da 3 pistte aynı anda iniş-kalkış uygulamasını başlatacaklarını bildirdi. Yeni uygulama ile İstanbul Havalimanı’nda etkin ve dinamik bir kapasite yönetimi sağlayacaklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Ülkemizde hayata geçireceğimiz bu sistem Avrupa’da bir ilk olacak” dedi.