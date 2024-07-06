İstanbul merkezli “Kuyu-7” operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen “Kuyu-7” operasyonlarında; Elebaşılığını Volkan Reçber’in yaptığı organize suç örgütü üyesi 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:
"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, iş yerlerine silahlı saldırı, 6136 sayılı kanuna muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme suçları olmak üzere 25 ayrı suç eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu; 34 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 1 adet balistik yelek ve 1 adet Uzi olarak tabir edilen otomatik silah ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
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