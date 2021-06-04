Video Haber İşte Türkiye'nin dünden bugüne Mavi Vatan'da keşif yolculuğu | Video

İşte Türkiye'nin dünden bugüne Mavi Vatan'da keşif yolculuğu | Video

İşte Türkiye'nin dünden bugüne Mavi Vatan'da keşif yolculuğu | Video
04.06.2021 | 11:22

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filyos Limanı açılışında önemli bir müjdeyi verecek. Erdoğan, Amasra-1 kuyusunda bulunduğu bildirilen doğalgaz miktarıyla ilgili detayları açıklayacak. Peki Türkiye, enerjide bugünlere nasıl geldi? İşte dünden bugüne, Türkiye'nin Mavi Vatan'da keşif yolculuğu.

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