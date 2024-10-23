İtfaiye ekipleri Tarsus'ta bir günde 11 yangına müdahale etti

Mersin İtfaiye ekipleri bir günde Tarsus'ta 10, Adana'ya bağlı bölgede ise bir olmak üzere ağaçlık, çalılık ve sazlık alanda çıkan 11 yangına müdahale etti.