Japonya’daki sel felaketi! Nehirler taştı, binlerce ev elektriksiz kaldı... Ölü sayısı 52'ye yükseldi | Video

Japonya’da cumartesi başlayan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi. Kayıp 12 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, bugün şiddetli yağış uyarısı yapılan eyaletlerde nehirler taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Binlerce haneye elektrik verilemedi. Japonya'nın güney batısındaki Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde cumartesi başlayan şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Yerel otoritelerden edinilen bilgilere göre, su baskınları ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı felaketin dördüncü gününde 52'ye yükseldi. 2 kişinin bitkisel hayatta olduğu belirtilirken, kayıp 12 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.