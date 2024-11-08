Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan yapay zeka mesajı: 'Fırsat penceresi var' diyerek açıkladı!
Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) düzenlediği 6. Kadın ve Adalet Zirvesi bugün başladı. KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar yapay zekânın fırsatlarına ve dezavantajlarına dikkat çekti. Bayraktar, "Yapay zekânın insan hayatını ne kadar kolaylaştırıcı bir unsur olabileceği ama aynı zamanda çok çeşitli tehditler de barındırabildiği görülüyor. Burada bir fırsat penceresi var. Burayı nasıl değerlendirebiliriz. Kadınlar olarak burada ne kadar rol alabiliriz. Bunları tartışmak için zirvede olacağız." ifadelerini kullandı.
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