Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Sesli asistanların kadın sesiyle yapılıyor olması bir tesadüf değil

KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte 'Yapay Zeka ve Kadın' temasıyla Haliç Üniversitesi’nde düzenlediği 6’ıncı 'Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi' sonrası açıklama yaptı. Bayraktar, “2018’de Amazon işe alım süreçlerinde yapay zeka kullanıldığı zaman, erkeklerin kadınlara oranla daha çok tercih edildiği ve kadınlara yönelik bir ayrımcılığın yapay zekada da kopyalandığı görüldü. Sesli asistanların kadın sesiyle yapılıyor olması, aslında bir tesadüf değil" dedi.