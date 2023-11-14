Video Haber Kafede gaz sıkışması patlamaya neden oldu
Kafede gaz sıkışması patlamaya neden oldu

Kafede gaz sıkışması patlamaya neden oldu

14.11.2023 | 01:23

Erzurum’da bir kafede sıkışan gazın patlaması sonucu yangın çıktı, dumandan etkilenen 6 kişi 112 ekiplerince ayakta tedavi edildi.

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