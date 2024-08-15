Kocaeli polisi, firari gaspçıları yakaladı
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya ve Kocaeli'de düzenlemiş olduğu operasyon ile İzmit ilçesinde 18 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen gasp ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olayının firari faillerini yakaladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
Kocaeli polisi, firari gaspçıları yakaladı 15.08.2024 | 17:45
12:24
45:36
17:19
01:34
00:27
Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi 15.08.2024 | 11:50
00:30
Adana merkezli 4 ilde çete operasyonu: 15 şüpheli yakalandı | Video 15.08.2024 | 08:39
01:38
Otobüs şoförünün kural tanımamazlığı pes dedirtti 14.08.2024 | 21:44
04:32
Abbas hangi mesajları verecek? 14.08.2024 | 18:30
05:37
Başkan Erdoğan: "Temennimiz CHP'nin milletin değerleriyle barışması" 14.08.2024 | 16:37
04:35
57:34
03:22
02:29
AK PARTİ 23. YIL DÖNÜMÜ ÖZEL FİLMİ 14.08.2024 | 14:32
05:40
AK Parti'de 23. yıl dönümü heyecanı 14.08.2024 | 14:13
02:54
59 ilde Narkoçelik-32 operasyonu: 520 zehir taciri yakalandı | Video 14.08.2024 | 09:10
02:23
00:42
Evleri soyan hırsızları iş üstünde yakaladılar… 254 suç kayıtları var! 13.08.2024 | 18:07
00:50