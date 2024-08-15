Kocaeli polisi, firari gaspçıları yakaladı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya ve Kocaeli'de düzenlemiş olduğu operasyon ile İzmit ilçesinde 18 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen gasp ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olayının firari faillerini yakaladı.