Konya'da 7 kişiyi katletmişti! Katliamın zanlısı adliyeye sevk edildi | Video
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Konya'da yaşanan katliamda, Mehmet Altun, husumetli olduğu Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi öldürüp, sonrasında evi ateşe vermişti. Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan Altun, dünya Bozkır ilçesinde saklandığı mezarlıkta yakalandı. Altun, işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.