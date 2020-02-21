Kristal çocuk Atakan Kayalar'ın annesi ile diyaloğu sosyal madyada olay oldu | Video

5 ayda 250 kitap okuyan 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın yeni videosu da sosyal medyayı salladı! Küçük felsefeci ve Küçük filozof gibi adlarla da tanınmaya başlayan 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın son açıklamaları ve davranışları da dikkat çekti! Kristal çocuk olarak tanınan 5 yaşındaki Atakan Kayalar'ın basın mensupları önünde annesi ile girdiği diyaloğun videosu sosyal medyada binlerce defa izlendi ve yorumlandı.