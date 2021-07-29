Video Haber Kudüs Sendromu nedir? Kıyamet kopacak diyerek kente gelenler var! Yoğun maneviyattan hastanelik oluyorlar

Kudüs Sendromu nedir? Kıyamet kopacak diyerek kente gelenler var! Yoğun maneviyattan hastanelik oluyorlar

Kudüs Sendromu nedir? Kıyamet kopacak diyerek kente gelenler var! Yoğun maneviyattan hastanelik oluyorlar
29.07.2021 | 11:11

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kudüs Sendromu nedir? Kıyamet kopacak diyerek kente gelenler var! Yoğun maneviyattan hastanelik oluyorlar 06:04
Kudüs Sendromu nedir? Kıyamet kopacak diyerek kente gelenler var! Yoğun maneviyattan hastanelik oluyorlar 29.07.2021 | 11:11
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki: Gündem suikastı... Ecem Güçlük yalanı ifşa oldu! 14:48
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki: Gündem suikastı... Ecem Güçlük yalanı ifşa oldu! 29.07.2021 | 11:16
CHP'li vekilin kaçak geçiş yalanı | Video 01:23
CHP'li vekilin kaçak geçiş yalanı | Video 29.07.2021 | 10:42
Evlat nöbetindeki anne HDP'lilere böyle meydan okudu O çocuk gelecek... Kafanı sallama bana! 00:18
Evlat nöbetindeki anne HDP'lilere böyle meydan okudu "O çocuk gelecek... Kafanı sallama bana!" 29.07.2021 | 10:06
Antalya Manavgat'ta yangın bölgesinde son dakika! Bakan Pakdemirli: Toplam 34 köy ve mahalle boşaltıldı 06:51
Antalya Manavgat'ta yangın bölgesinde son dakika! Bakan Pakdemirli: "Toplam 34 köy ve mahalle boşaltıldı" 29.07.2021 | 08:43
Mersin'in 2 ilçesinde orman yangını 01:17
Mersin'in 2 ilçesinde orman yangını 29.07.2021 | 08:28
Son dakika: Ankara Polatlı'daki askeri alana sabotaj girişimi! Şüpheli PKK yanlısı videolar çekmiş | Video 01:17
Son dakika: Ankara Polatlı'daki askeri alana sabotaj girişimi! Şüpheli PKK yanlısı videolar çekmiş | Video 28.07.2021 | 23:10
Son dakika! Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığına sabotaj girişimi | Video 00:41
Son dakika! Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığına sabotaj girişimi | Video 28.07.2021 | 22:53
Enerjide tarihi gün! Karadeniz doğalgazında ilk ateş yakıldı | Video 15:52
Enerjide tarihi gün! Karadeniz doğalgazında ilk ateş yakıldı | Video 28.07.2021 | 21:57
Galatasaray uzun süre sonra taraftarına kavuştu! | Video 00:16
Galatasaray uzun süre sonra taraftarına kavuştu! | Video 28.07.2021 | 21:03
Son dakika! Bakanlardan Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili açıklama: 53 kişi dumandan etkilendi | Video 03:08
Son dakika! Bakanlardan Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili açıklama: 53 kişi dumandan etkilendi | Video 28.07.2021 | 20:35
SON DAKİKA | 28 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 02:40
SON DAKİKA | 28 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 28.07.2021 | 20:50
Şarkıcı Çağatay Akman'ın darp ettiği eski sevgilisi Öykü Uslu koruma talebinde bulundu! | Video 07:28
Şarkıcı Çağatay Akman'ın darp ettiği eski sevgilisi Öykü Uslu koruma talebinde bulundu! | Video 28.07.2021 | 20:20
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aktif vakalarımızın yüzde 87'si aşısı tamamlanmamış kişiler | Video 06:20
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aktif vakalarımızın yüzde 87'si aşısı tamamlanmamış kişiler | Video 28.07.2021 | 19:56
Erciş’te şehit ağabeyinden Akşener’e '15 Temmuz öncesi başbakan olacağım' sorusu | Video 02:01
Erciş’te şehit ağabeyinden Akşener’e '15 Temmuz öncesi başbakan olacağım' sorusu | Video 28.07.2021 | 18:42
Erciş’te şehit ağabeyinden Akşener’e '15 Temmuz öncesi başbakan olacağım' sorusu | Video 00:36
Erciş’te şehit ağabeyinden Akşener’e '15 Temmuz öncesi başbakan olacağım' sorusu | Video 28.07.2021 | 18:33
Başkan Erdoğan 3 yıl sonra evladına kavuşan Ayşegül anneyle görüştü | Video 02:20
Başkan Erdoğan 3 yıl sonra evladına kavuşan Ayşegül anneyle görüştü | Video 28.07.2021 | 17:56
Son dakika! Bakan Pakdemirli'den Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili açıklama: 53 kişi yangından etkilendi | Video 04:53
Son dakika! Bakan Pakdemirli'den Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili açıklama: 53 kişi yangından etkilendi | Video 28.07.2021 | 17:37
Terör örgütünden kaçan terörist itiraflar! Hamile kalan kadın teröristler... 00:05
Terör örgütünden kaçan terörist itiraflar! "Hamile kalan kadın teröristler..." 28.07.2021 | 13:27
Salih Tuna | Davutoğlu’nun acıklı kusurcuğu 03:56
Salih Tuna | Davutoğlu’nun acıklı kusurcuğu 28.07.2021 | 13:25

İsrail’in 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Kudüs kentini ziyaret eden çok sayıda kişi hastanelik oluyor. Uzmanlara göre bunun başlıca nedeni yoğun maneviyat. Ziyareti sırasında psikolojik rahatsızlık geçirip hastaneye başvuranların büyük bir kısmının geçmişte de sorunlarının olduğunu biliniyor. Ancak hiçbir psikolojik problemi olmayanlar da Kudüs Sendromu’ndan dolayı doktora başvurabiliyor. Ayrıca Floransa ve Paris gibi kentleri ziyaret eden turistler de farklı sebeplerden dolayı rahatsızlanıp hastaneye gidebiliyor. Şehir sendromu hakkında bilinmeyenler…

VİDEO DEVAM EDİYOR

Richard Branson turistik gezi için uzaya gitti! Sırada Jeff Bezos, Tom Hanks ve Lady Gaga var! | Video
Richard Branson turistik gezi için uzaya gitti! Sırada Jeff Bezos, Tom Hanks ve Lady Gaga var! | Video
Richard Branson turistik gezi için uzaya gitti! Sırada Jeff Bezos, Tom Hanks ve Lady Gaga var! | Video
Dev şirketler kendi şehirlerini kuruyor! Huawei, Apple, Tencent ve Toyota... Güvenlik üst seviyede | Video

Richard Branson turistik gezi için uzaya gitti! Sırada Jeff Bezos, Tom Hanks ve Lady Gaga var! | Video
ABD'nin Afganistan'daki 7 milyar dolarlık askeri teçhizatı kime kalacak? '77 Bin Ton'

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA