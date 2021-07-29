Kudüs Sendromu nedir? Kıyamet kopacak diyerek kente gelenler var! Yoğun maneviyattan hastanelik oluyorlar
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İsrail’in 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Kudüs kentini ziyaret eden çok sayıda kişi hastanelik oluyor. Uzmanlara göre bunun başlıca nedeni yoğun maneviyat. Ziyareti sırasında psikolojik rahatsızlık geçirip hastaneye başvuranların büyük bir kısmının geçmişte de sorunlarının olduğunu biliniyor. Ancak hiçbir psikolojik problemi olmayanlar da Kudüs Sendromu’ndan dolayı doktora başvurabiliyor. Ayrıca Floransa ve Paris gibi kentleri ziyaret eden turistler de farklı sebeplerden dolayı rahatsızlanıp hastaneye gidebiliyor. Şehir sendromu hakkında bilinmeyenler…
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